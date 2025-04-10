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Не выезжать за пределы Киевщины и носить электронный браслет — суд продолжил обязательства экс-руководителю ГФС Насирову

11:30, 10 апреля 2025
Суд на два месяца продлил обязательства экс-руководителю ГФС Роману Насирову.
Не выезжать за пределы Киевщины и носить электронный браслет — суд продолжил обязательства экс-руководителю ГФС Насирову
Фото: Суспільне
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Высший антикоррупционный суд продлил экс-руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде обязательства до 10 июня. Об этом сообщает "Суспильне".

Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Роман Насиров не должен выезжать за пределы Киевской области, носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Напомним, Насиров фигурирует в деле о взятке в размере 722 млн грн.

Ранее сообщалось, что Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.

Однако впоследствии стало известно, что приказ о мобилизации Насирова был отменен.

Дело Насирова находится на стадии судебных дебатов и приближается к приговору.

Напомним, действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015 – 2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере свыше 3,2 млрд грн.

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суд ВАКС Роман Насиров

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