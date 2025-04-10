Практика судов
  1. Суд инфо

ВСП уволил судью Ольгу Опалинскую по результатам квалифоценивания

13:09, 10 апреля 2025
ВСП уволил судью Смелянского горрайонного суда Черкасской области, которая по результатам квалификационного оценивания признана не соответствующей занимаемой должности.
ВСП уволил судью Ольгу Опалинскую по результатам квалифоценивания
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия во время заседания 10 апреля 2025 года принял решение об увольнении Опалинской Ольги Петровны с должности судьи Смелянского горрайонного суда Черкасской области на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела ХѴ «Переходные положения» Конституции Украины. Об этом сообщили в ВСП.

Решение принято в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором указано, что по результатам квалификационного оценивания судей местных судов судья Ольга Опалинская признана не соответствующей занимаемой должности.

Согласно пункту 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет или избран судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, определенном законом. Выявление по результатам такого оценивания несоответствия судьи занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики или добродетели или отказ судьи от такого оценивания является основанием для увольнения судьи с должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья увольнение ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Остановка Антикоррупционным судом производства в отношении обвиняемых судей из-за их мобилизации – практика суда

ВАКС ссылается на статью 335 УПК, которая устанавливает, что в случае, если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, суд приостанавливает судебное производство до его увольнения с военной службы.

Верховной Раде рекомендовали принять в целом изменения в закон о страховании владельцев автомобилей относительно расширения прав УБД и лиц с инвалидностью

На протяжении действия военного положения и одного года после его окончания участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны будут иметь право на компенсацию их расходов на страховые премии по внутренним договорам страхования из бюджета.

Комитет рекомендовал принять законопроекты об оценке эффективности работы налоговиков и таможенников

Оценка работы налоговиков не будет зависеть только от собранных налогов, а внешнюю оценку работы таможенников будут проводить с участием иностранных экспертов.

По каким правилам высокопоставленные чиновники могут обменять наказание на прохождение военной службы

Кабинет Министров Украины 31 декабря 2024 года добавил норму, согласно которой на военную службу во время мобилизации могут быть призваны осужденные высокопоставленные лица, а также подозреваемые и обвиняемые – за некоторыми исключениями.

Законопроект, позволяющий сотрудникам НАПК, налоговикам и таможенникам стать судьями ВАКС, а также ускоряющий повторное участие в конкурсе для тех, кто не сдал экзамен, рекомендован к принятию

Рекомендованный к принятию законопроект снимает ограничение, которое препятствует кандидатам, в том числе в Антикорсуд, не сдавшим экзамен или не явившимся на него, повторно участвовать в конкурсах в течение одного года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео