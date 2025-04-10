ВСП уволил судью Ольгу Опалинскую по результатам квалифоценивания

ВСП уволил судью Смелянского горрайонного суда Черкасской области, которая по результатам квалификационного оценивания признана не соответствующей занимаемой должности.

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Высший совет правосудия во время заседания 10 апреля 2025 года принял решение об увольнении Опалинской Ольги Петровны с должности судьи Смелянского горрайонного суда Черкасской области на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела ХѴ «Переходные положения» Конституции Украины. Об этом сообщили в ВСП.

Решение принято в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором указано, что по результатам квалификационного оценивания судей местных судов судья Ольга Опалинская признана не соответствующей занимаемой должности.

Согласно пункту 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет или избран судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, определенном законом. Выявление по результатам такого оценивания несоответствия судьи занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики или добродетели или отказ судьи от такого оценивания является основанием для увольнения судьи с должности.

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