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Кабмин отменил устаревшие инструменты госрегулирования хозяйственной деятельности в сфере семеноводства

21:15, 10 апреля 2025
Целью постановления является дерегуляция хозяйственной деятельности в сфере семеноводства.
Кабмин отменил устаревшие инструменты госрегулирования хозяйственной деятельности в сфере семеноводства
Фото: facebook.com/mapfu2021
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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что правительство оптимизировало действующие и отменило устаревшие и неактуальные инструменты регулирования деятельности в сфере семеноводства. Соответствующее постановление № 403 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины по дерегуляции хозяйственной деятельности в сфере семеноводства» было принято на очередном заседании.

В связи с этим постановление КМУ от 27 июня 2003 года № 977 «Некоторые вопросы государственного резервного семенного фонда» утратило свою силу.

Основная цель постановления — отмена неэффективных инструментов государственного регулирования на подзаконном уровне и дерегуляция хозяйственной деятельности в сфере семеноводства.

В частности, ранее формирование государственного резервного семенного фонда осуществлялось за счет средств государственного бюджета, что на сегодняшний день является нецелесообразным по следующим причинам:

  • большие расходы на хранение семян и их постоянное обновление;
  • использование средств государственного бюджета для создания и хранения семенного фонда может быть неэффективным, поскольку семена ряда культур могут оставаться не востребованными в течение длительного времени;
  • технологические изменения: в современных условиях существует широкий доступ к современным методам селекции, что позволяет фермерам получать высококачественные семена в любое время. В настоящее время спрос на семена для обеспечения посевной кампании удовлетворяется отечественной, зарубежной селекцией и импортом семян.

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Кабинет Министров Украины

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