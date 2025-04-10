Кабмин отменил устаревшие инструменты госрегулирования хозяйственной деятельности в сфере семеноводства

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что правительство оптимизировало действующие и отменило устаревшие и неактуальные инструменты регулирования деятельности в сфере семеноводства. Соответствующее постановление № 403 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины по дерегуляции хозяйственной деятельности в сфере семеноводства» было принято на очередном заседании.
В связи с этим постановление КМУ от 27 июня 2003 года № 977 «Некоторые вопросы государственного резервного семенного фонда» утратило свою силу.
Основная цель постановления — отмена неэффективных инструментов государственного регулирования на подзаконном уровне и дерегуляция хозяйственной деятельности в сфере семеноводства.
В частности, ранее формирование государственного резервного семенного фонда осуществлялось за счет средств государственного бюджета, что на сегодняшний день является нецелесообразным по следующим причинам:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.