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По каким правилам высокопоставленные чиновники могут обменять наказание на прохождение военной службы

11:17, 10 апреля 2025
Кабинет Министров Украины 31 декабря 2024 года добавил норму, согласно которой на военную службу во время мобилизации могут быть призваны осужденные высокопоставленные лица, а также подозреваемые и обвиняемые – за некоторыми исключениями.
По каким правилам высокопоставленные чиновники могут обменять наказание на прохождение военной службы
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 31 декабря 2024 года Кабмин принял постановление, которым расширил категории лиц, которые могут быть призваны на военную службу.

В частности, в перечень добавили осужденных высокопоставленных лиц (министров, народных депутатов, судей Верховного Суда и т.д.), а также подозреваемых и обвиняемых – за некоторыми исключениями.

ДО

Так, до внесенных 31 декабря постановлением Кабмина №1558 изменений в пункте 4 Порядка проведения призыва, было установлено, что на военную службу во время мобилизации могут быть призваны:

  • лица, уволенные с военной службы в связи с применением запрета, предусмотренного частью 3 или 4 статьи 1 Закона «Об очищении власти»;
  • лица, ранее осужденные к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, тяжкого преступления, кроме тех, кто был осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности;
  • лица, ранее осужденные к лишению свободы за особо тяжкое преступление, кроме тех, кто был осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности;
  • осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытательным сроком, кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

ПОСЛЕ

Кабмин добавил к этому перечню следующие категории, которые могут быть призваны на военную службу во время мобилизации:

  • осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытательным сроком, кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, осужденных за совершение умышленного убийства двух или более лиц, либо совершенного с особой жестокостью, либо связанного с изнасилованием или сексуальным насилием, либо особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений, либо осужденных за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156-1, 258-258-6, ч. 4 статьи 286-1, статьей 348 УК, а также осужденные должностные лица, которые согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 Уголовного кодекса занимали особо ответственное положение. Указанные лица проходят военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей;
  • подозреваемые или обвиняемые лица, которые во время досудебного расследования или судебного разбирательства содержатся под стражей, кроме тех, кто подозревается в совершении преступлений против основ национальной безопасности, а также преступлений, предусмотренных статьями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 УК. Указанные лица, в отношении которых отменена мера пресечения в виде содержания под стражей, обязаны незамедлительно, но не позднее 48 часов с момента объявления определения об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей, явиться в соответствующий ТЦК по задекларированному/зарегистрированному месту жительства;
  • подозреваемые или обвиняемые лица, к которым во время досудебного расследования или судебного разбирательства применена иная мера, кроме меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме тех, кто подозревается в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 УК, при наличии определения следственного судьи об отмене меры пресечения для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период.

Следует также отметить, что в августе 2024 года «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон №3902-IX об изменениях в статью 616 УПК, согласно которым подозреваемый, обвиняемый, который согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 Уголовного кодекса на момент совершения уголовного правонарушения занимал особо ответственное положение, имеет право обратиться к прокурору с ходатайством об инициировании перед следственным судьей или судом вопроса об отмене меры пресечения для продолжения и/или прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского, а также офицерского состава.

В этом подпункте 1 пункта 3 примечания к статье 368 УК речь идет о таких лицах, как министры и их заместители, глава и государственный уполномоченный АМКУ, народные депутаты, судьи Верховного Суда, судьи высших специализированных судов и другие.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины мобилизация военная служба

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По каким правилам высокопоставленные чиновники могут обменять наказание на прохождение военной службы

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