По каким правилам высокопоставленные чиновники могут обменять наказание на прохождение военной службы

Кабинет Министров Украины 31 декабря 2024 года добавил норму, согласно которой на военную службу во время мобилизации могут быть призваны осужденные высокопоставленные лица, а также подозреваемые и обвиняемые – за некоторыми исключениями.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 31 декабря 2024 года Кабмин принял постановление, которым расширил категории лиц, которые могут быть призваны на военную службу.

В частности, в перечень добавили осужденных высокопоставленных лиц (министров, народных депутатов, судей Верховного Суда и т.д.), а также подозреваемых и обвиняемых – за некоторыми исключениями.

ДО

Так, до внесенных 31 декабря постановлением Кабмина №1558 изменений в пункте 4 Порядка проведения призыва, было установлено, что на военную службу во время мобилизации могут быть призваны:

лица, уволенные с военной службы в связи с применением запрета, предусмотренного частью 3 или 4 статьи 1 Закона «Об очищении власти»;

лица, ранее осужденные к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, тяжкого преступления, кроме тех, кто был осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности;

лица, ранее осужденные к лишению свободы за особо тяжкое преступление, кроме тех, кто был осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности;

осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытательным сроком, кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

ПОСЛЕ

Кабмин добавил к этому перечню следующие категории, которые могут быть призваны на военную службу во время мобилизации:

осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытательным сроком, кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, осужденных за совершение умышленного убийства двух или более лиц, либо совершенного с особой жестокостью, либо связанного с изнасилованием или сексуальным насилием, либо особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений, либо осужденных за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156-1, 258-258-6, ч. 4 статьи 286-1, статьей 348 УК , а также осужденные должностные лица, которые согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 Уголовного кодекса занимали особо ответственное положение. Указанные лица проходят военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей;

Указанные лица проходят военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей; подозреваемые или обвиняемые лица, которые во время досудебного расследования или судебного разбирательства содержатся под стражей, кроме тех, кто подозревается в совершении преступлений против основ национальной безопасности, а также преступлений, предусмотренных статьями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 УК. Указанные лица, в отношении которых отменена мера пресечения в виде содержания под стражей, обязаны незамедлительно, но не позднее 48 часов с момента объявления определения об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей, явиться в соответствующий ТЦК по задекларированному/зарегистрированному месту жительства;

подозреваемые или обвиняемые лица, к которым во время досудебного расследования или судебного разбирательства применена иная мера, кроме меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме тех, кто подозревается в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 УК, при наличии определения следственного судьи об отмене меры пресечения для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период.

Следует также отметить, что в августе 2024 года «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон №3902-IX об изменениях в статью 616 УПК, согласно которым подозреваемый, обвиняемый, который согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 Уголовного кодекса на момент совершения уголовного правонарушения занимал особо ответственное положение, имеет право обратиться к прокурору с ходатайством об инициировании перед следственным судьей или судом вопроса об отмене меры пресечения для продолжения и/или прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского, а также офицерского состава.

В этом подпункте 1 пункта 3 примечания к статье 368 УК речь идет о таких лицах, как министры и их заместители, глава и государственный уполномоченный АМКУ, народные депутаты, судьи Верховного Суда, судьи высших специализированных судов и другие.

Автор: Наталя Мамченко

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