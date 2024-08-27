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Подозреваемые народные депутаты смогут ходатайствовать об отмене содержания под стражей в обмен на прохождение военной службы

16:31, 27 августа 2024
Суд сможет отменить содержание под стражей в обмен на прохождение подозреваемым или обвиняемым, который на момент совершения преступления занимал особо ответственное положение, военной службы.
Подозреваемые народные депутаты смогут ходатайствовать об отмене содержания под стражей в обмен на прохождение военной службы
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Подозреваемый или обвиняемый, который на момент совершения уголовного правонарушения занимал особо ответственное положение, вправе обратиться к прокурору с ходатайством об инициировании перед следственным судьей или судом вопроса об отмене этой меры пресечения для прохождения военной службы по призыву или по контракту.

Соответствующие изменения предусматривает новая редакция статьи 616 УПК об отмене меры пресечения для прохождения военной службы.

Так, согласно принятому 20 августа как закону законопроекту 11322 ч. 1 ст. 616 УПК излагается в следующей редакции.

Подозреваемый, обвиняемый, который во время досудебного расследования или судебного разбирательства содержится под стражей, кроме подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, умышленного убийства двух или более лиц или совершенного с особой жестокостью или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием или особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений или в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156-1, 258-258-6, частью четвертой статьи 286-1, статьей 348 Уголовного кодекса Украины, а также подозреваемый, обвиняемый, который согласно с подпунктом 1 пункта 3 примечания к статье 368 Уголовного кодекса Украины на момент совершения уголовного правонарушения занимал особо ответственное положение, имеет право обратиться к прокурору с ходатайством об инициировании перед следственным судьей или судом вопроса об отмене этой меры пресечения для продления и/или прохождения военной призывом во время мобилизации на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава.

В пп. 1 пункта 3 примечания к статье 368 УК речь идет о таких лицах, как министры и заместители министров, председатель и государственный уполномоченный АМКУ, народные депутаты, судьи Верховного Суда, судьи высших специализированных судов и другие.

Законопроект уже направлен на подпись Президенту.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 августа приняла закон, согласно которому военнослужащие, совершившие дезертирство или самовольное покидание места службы (СЗЧ) получат возможность не сесть в тюрьму в случае добровольного возвращения на службу. Речь идет о законопроекте 11322 о внесении изменений в Уголовный кодекс, УПК и другие акты по совершенствованию уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы.

Автор: Наталья Мамченко 

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