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Підозрювані народні депутати зможуть клопотати про скасування тримання під вартою в обмін на проходження військової служби

16:31, 27 серпня 2024
Суд зможе скасувати тримання під вартою в обмін на проходження підозрюваним чи обвинуваченим, який на момент вчинення злочину займав особливо відповідальне становище, військової служби.
Підозрювані народні депутати зможуть клопотати про скасування тримання під вартою в обмін на проходження військової служби
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Підозрюваний чи обвинувачений, який на момент вчинення кримінального правопорушення займав особливо відповідальне становище, має право звернутися до прокурора з клопотанням про ініціювання перед слідчим суддею або судом питання про скасування цього запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом або за контрактом.

Відповідні зміни передбачає нова редакція статті 616 КПК стосовно скасування запобіжного заходу для проходження військової служби.

Так, відповідно до прийнятого 20 серпня як закону законопроекту 11322 ч. 1 ст. 616 КПК викладається у наступній редакції.

Підозрюваний, обвинувачений, який під час досудового розслідування або судового розгляду тримається під вартою, крім тих, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, умисного вбивства двох або більше осіб або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152–156-1, 258–258-6, частиною четвертою статті 286-1, статтею 348 Кримінального кодексу України, а також підозрюваний, обвинувачений, який згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України на момент вчинення кримінального правопорушення займав особливо відповідальне становище, має право звернутися до прокурора з клопотанням про ініціювання перед слідчим суддею або судом питання про скасування цього запобіжного заходу для продовження та/або проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу.

У пп. 1 пункту 3 примітки до статті 368 КК йдеться про таких осіб, як міністри та заступники міністрів, голова та державний уповноважений АМКУ, народні депутати, судді Верховного Суду, судді вищих спеціалізованих судів та інші.  

Наразі законопроект вже направлено на підпис Президенту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 20 серпня прийняла закон, за яким військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи самовільне залишення місця служби (СЗЧ) отримають можливість не сісти до вʼязниці у разі добровільного повернення на службу. Йдеться про законопроект 11322 про внесення змін до Кримінального кодексу, КПК та інших актів щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби.

Автор: Наталя Мамченко 

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Підозрювані народні депутати зможуть клопотати про скасування тримання під вартою в обмін на проходження військової служби

Суд зможе скасувати тримання під вартою в обмін на проходження підозрюваним чи обвинуваченим, який на момент вчинення злочину займав особливо відповідальне становище, військової служби.

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