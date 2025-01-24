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Осужденные высокопоставленные чиновники смогут обменять наказание на прохождение военной службы – Кабмин внес уточняющие изменения

11:49, 24 января 2025
Кабмин внес изменения, по которым осужденные должностные лица, занимавшие особо ответственное положение, смогут проходить военную службу в специализированных подразделениях воинских частей.
Осужденные высокопоставленные чиновники смогут обменять наказание на прохождение военной службы – Кабмин внес уточняющие изменения
Коллаж 24 канала
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон №3902-IX об изменениях в статью 616 УПК, по которым подозреваемый, обвиняемый, который согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 Уголовного кодекса на момент совершения уголовного правонарушения занимал особо ответственное положение, имеют право обратиться к прокурору с ходатайством об инициировании перед следственным судьей или судом вопроса об отмене этого меры пресечения для продления и/или прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава.

При этом пп. 1 пункта 3 примечания к статье 368 УК речь идет о таких лицах, как министры и заместители министров, председатель и государственный уполномоченный АМКУ, народные депутаты, судьи Верховного Суда, судьи высших специализированных судов и другие.

Несколько другие изменения, но также касающиеся высокопоставленных чиновников, внес Кабмин в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением КМУ №560.

В соответствии с этими изменениями осужденные должностные лица, которые согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 Уголовного кодекса занимали особо ответственное положение, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации и проходят военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей.

Так, до внесенных 31 декабря 2024 года постановлением Кабмина №1558 изменений в пункте 4 Порядка было установлено, что на военную службу во время мобилизации могут быть призваны:

  • лица, уволенные с военной службы в связи с применением запрета, предусмотренного частью 3 или 4 статьи 1 Закона «Об очищении власти»;
  • лица, ранее приговоренные к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, тяжкого преступления, кроме тех, которые были осуждены за совершение преступлений против основ нацбезопасности;
  • лица, ранее приговоренные к лишению свободы за особо тяжкое преступление, кроме тех, которые были осуждены за совершение преступлений против основ нацбезопасности;
  • осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, кроме осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Кабмин добавил в этот список следующие категории, которые могут быть призваны на военную службу во время мобилизации:

  • осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, кроме осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, осужденных за совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием, или особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений или осужденные за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156-1, 258-258-6, ч. 4 статьи 286-1, статьей 348 УК, а также осужденные должностные лица, согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 Уголовного кодекса занимали особо ответственное положение. Указанные лица проходят военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей;
  • подозреваемые или обвиняемые лица, которые во время досудебного расследования или судебного разбирательства содержатся под стражей, кроме подозреваемых в совершении преступлений против основ национальной безопасности, а также преступлений, предусмотренных статьями 115, 146-147, 152-156, 186, 187 , 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 УК. Указанные лица, в отношении которых отменена мера пресечения в виде содержания под стражей, должны безотлагательно, но не позднее 48 часов со дня объявления определения об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей, явиться в соответствующий ТЦК по задекларированному/зарегистрированному месту жительства;
  • подозреваемые или обвиняемые лица, к которым при досудебном расследовании или судебном разбирательстве применена иная мера, чем мера пресечения в виде содержания под стражей, кроме подозреваемых в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 УК, при наличии определения следственного судьи об отмене меры пресечения для прохождения воинской службы по призыву во время мобилизации, на особый период.

Автор: Наталя Мамченко

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