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Руководительнице Хмельницкой МСЭК Крупе продлили арест с возможностью залога в 260 млн гривен

12:08, 24 января 2025
Татьяна Крупа останется под стражей до 23 марта: суд определил залог в 260 млн.
Руководительнице Хмельницкой МСЭК Крупе продлили арест с возможностью залога в 260 млн гривен
Фото: ye.ua
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Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Татьяны Крупы, руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Она будет оставаться под стражей до 23 марта 2025 года, с возможностью выйти под залог, размер которого определен в 260 миллионов гривен.

Следственный судья частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о продлении меры пресечения. Если залог будет внесен, Крупа обязана выполнять несколько условий, в частности не покидать пределы города без разрешения, воздерживаться от общения с определенными лицами и сдавать в уполномоченные органы документы для выезда за границу.

Напомним, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР нашли почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн. Позже ВАКС уменьшил размер залога для Татьяны Крупы до 300 млн грн, оставив ее под стражей

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арест ВАКС МСЕК

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