Очільниці Хмельницької МСЕК Крупі продовжили арешт з можливістю застави у 260 млн гривень

Тетяна Крупа залишиться під вартою до 23 березня: суд визначив заставу у 260 млн.

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Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Тетяни Крупи, очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Вона залишатиметься під вартою до 23 березня 2025 року, з можливістю вийти під заставу, розмір якої визначений у 260 мільйонів гривень.

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання детектива НАБУ щодо продовження запобіжного заходу. Якщо заставу буде внесено, Крупа зобов’язана виконувати кілька умов, зокрема не залишати межі міста без дозволу, утримуватися від спілкування з певними особами та здавати до уповноважених органів документи для виїзду за кордон.

Нагадаємо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн. Згодом ВАКС зменшив розмір застави для Тетяни Крупи до 300 млн грн, залишивши її під вартою.

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