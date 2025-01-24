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На Львівщині судитимуть організатора незаконного ввезення авто під виглядом гумдопомоги

13:40, 24 січня 2025
У період 2023-2024 років було завезено 8 автомобілів, з них 3 продано за готівку.
На Львівщині судитимуть організатора незаконного ввезення авто під виглядом гумдопомоги
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У Львівській області судитимуть організатора незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що автомобілі завозились на митну територію України з використанням благодійних організацій. Зокрема, у період 2023-2024 років таким чином було завезено 8 транспортних засобів, з них 3 продано за готівку.

Під час розслідування було проведено обшуки за адресами проживання фігуранта.

Детективи БЕБ вилучили документи, кошти, компʼютерну техніку, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення. Також було виявлено 5 автомобілів, на які було накладено арешт.

Організатору схеми повідомлено про підозру, наразі справу скеровано до суду.

Досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень передбачено ч. 1 та ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда підакцизних товарів) Кримінального кодексу України здійснювали детективи Теруправління БЕБ у Львівській області за сприяння співробітників Львівської митниці.

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Львів авто автомобіль

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