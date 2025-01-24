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У Дніпрі посадовця підозрюють у розтраті понад 9 млн гривень на обладнанні для оборони

11:58, 24 січня 2025
Радіотехнічне обладнання для оборони Дніпра закупили з переплатою в 9 мільйонів.
У Дніпрі посадовця підозрюють у розтраті понад 9 млн гривень на обладнанні для оборони
Фото: npu.gov.ua
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Правоохоронці викрили заступника директора комунального підприємства Дніпровської міської ради, якого підозрюють у розтраті державних коштів на суму понад 9 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, посадовець, виконуючи «Програму щодо сприяння територіальній обороні міста на 2022–2026 роки», уклав договори на закупівлю радіотехнічного обладнання за значно завищеними цінами. Загалом підприємство придбало понад 1050 одиниць техніки на майже 35 мільйонів гривень. За висновками експертиз, сума перевищення середньоринкової вартості склала 9,2 мільйона гривень.

Операцію із викриття здійснили кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно з Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Посадовцю оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Наразі досудове розслідування триває.

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Національна поліція гроші Дніпро оборона

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