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В Днепре чиновника подозревают в растрате более 9 млн гривен на оборудовании для обороны

11:58, 24 января 2025
Радиотехническое оборудование для обороны Днепра закупили с переплатой в 9 миллионов.
В Днепре чиновника подозревают в растрате более 9 млн гривен на оборудовании для обороны
Фото: npu.gov.ua
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Правоохранители разоблачили заместителя директора коммунального предприятия Днепровского городского совета, которого подозревают в растрате государственных средств на сумму более 9 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным следствия, чиновник, выполняя «Программу по содействию территориальной обороне города на 2022-2026 годы», заключил договоры на закупку радиотехнического оборудования по значительно завышенным ценам. В целом предприятие приобрело более 1050 единиц техники почти на 35 миллионов гривен. По заключению экспертиз, сумма превышения среднерыночной стоимости составила 9,2 миллиона гривен.

Операцию по разоблачению осуществили киберполицейские Днепропетровщины совместно с Главным подразделением детективов Бюро экономической безопасности Украины под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Должностному лицу объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

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Национальная полиция деньги Днепр оборона

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