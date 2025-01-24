Во Львовской области будут судить организатора незаконного ввоза авто под видом гумпомощи

В период 2023-2024 годов было завезено 8 автомобилей, из них 3 проданы за наличные.

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Во Львовской области будут судить организатора незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Установлено, что автомобили завозились на таможенную территорию с использованием благотворительных организаций. В частности, в период 2023-2024 годов таким образом было завезено 8 транспортных средств, из них 3 проданы за наличные.

В ходе расследования были проведены обыски по адресам проживания фигуранта.

Детективы БЭБ изъяли документы, средства, компьютерную технику, подтверждающие факт совершения уголовного преступления. Также были обнаружены 5 автомобилей, на которые был наложен арест.

Организатору схемы уведомлено о подозрении, в настоящее время дело направлено в суд.

Досудебное расследование по признакам уголовных преступлений предусмотрено ч. 1 и ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы Теруправления БЭБ во Львовской области при содействии сотрудников Львовской таможни.

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