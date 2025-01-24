Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской области будут судить организатора незаконного ввоза авто под видом гумпомощи

13:40, 24 января 2025
В период 2023-2024 годов было завезено 8 автомобилей, из них 3 проданы за наличные.
Во Львовской области будут судить организатора незаконного ввоза авто под видом гумпомощи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области будут судить организатора незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Установлено, что автомобили завозились на таможенную территорию с использованием благотворительных организаций. В частности, в период 2023-2024 годов таким образом было завезено 8 транспортных средств, из них 3 проданы за наличные.

В ходе расследования были проведены обыски по адресам проживания фигуранта.

Детективы БЭБ изъяли документы, средства, компьютерную технику, подтверждающие факт совершения уголовного преступления. Также были обнаружены 5 автомобилей, на которые был наложен арест.

Организатору схемы уведомлено о подозрении, в настоящее время дело направлено в суд.

Досудебное расследование по признакам уголовных преступлений предусмотрено ч. 1 и ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы Теруправления БЭБ во Львовской области при содействии сотрудников Львовской таможни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов авто автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон об удалении медиа комментариев читателей в соцсетях через 3 дня после получения определения суда об открытии производства для предотвращения ответственности направлен на подпись Президенту

Принятый закон об установлении времени в 3 дня после получения определения суда об открытии производства для удаления медиа комментариев читателей, которые могут оскорблять, иметь характер клеветы или сами по себе нарушать закон, Верховная Рада направила на подпись Президенту.

Кто сможет стать прокурором окружной прокуратуры – опубликован список кандидатов, удачно сдавших экзамен

62 юриста из числа участников отбора на должность прокурора 2024 года смогут стать прокурорами-стажерами.

Автоматически оформленная через Резерв+ отсрочка будет автоматически отменена в случае обнаружения отсутствия на нее права во время цифрового взаимодействия

Отсрочка от призыва, которую военнообязанный оформил через Резерв+, будет автоматически отменена в случае обнаружения путем электронного информационного взаимодействия Реестра «Оберег» с другими государственными реестрами или базами данных отсутствия законных оснований для нее.

В Палате представителей предложили проект изменений в Конституцию США относительно разрешения Дональду Трампу баллотироваться на третий срок

Предлагаются изменения в Конституцию США, согласно которым Дональд Трамп или любой другой кандидат сможет баллотироваться на третий срок президентских полномочий.

Осужденные высокопоставленные чиновники смогут обменять наказание на прохождение военной службы – Кабмин внес уточняющие изменения

Кабмин внес изменения, по которым осужденные должностные лица, занимавшие особо ответственное положение, смогут проходить военную службу в специализированных подразделениях воинских частей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді