Засуджені високопосадовці зможуть обміняти покарання на проходження військової служби – Кабмін вніс уточнюючі зміни

Кабмін вніс зміни, за якими засуджені службові особи, які займали особливо відповідальне становище, зможуть проходити військову службу у спеціалізованих підрозділах військових частин.

Колаж 24 каналу

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла закон №3902-IX про зміни до статті 616 КПК, за якими підозрюваний, обвинувачений, який згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу на момент вчинення кримінального правопорушення займав особливо відповідальне становище, має право звернутися до прокурора з клопотанням про ініціювання перед слідчим суддею або судом питання про скасування цього запобіжного заходу для продовження та/або проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу.

У цьому пп. 1 пункту 3 примітки до статті 368 КК йдеться про таких осіб, як міністри та заступники міністрів, голова та державний уповноважений АМКУ, народні депутати, судді Верховного Суду, судді вищих спеціалізованих судів та інші.

Дещо інші зміни, але які теж стосуються високопосадовців, вніс Кабмін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ №560.

Відповідно до цих змін засуджені службові особи, які згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу займали особливо відповідальне становище, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації, і проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин.

Так, до внесених 31 грудня 2024 року постановою Кабміну №1558 змін у пункті 4 Порядку було встановлено, що на військову службу під час мобілізації можуть бути призвані:

особи, звільнені з військової служби у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частиною 3 або 4 статті 1 Закону «Про очищення влади»;

особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання, тяжкого злочину, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки;

особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки;

засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Кабмін додав до цього переліку наступні категорії, які можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації:

засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, що засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи засуджені за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 258-258-6, ч. 4 статті 286-1, статтею 348 КК, а також засуджені службові особи, які згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу займали особливо відповідальне становище. Зазначені особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин;

Зазначені особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин; підозрювані або обвинувачені особи, які під час досудового розслідування або судового розгляду тримаються під вартою, крім тих, що підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки, а також злочинів, передбачених статтями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 КК. Зазначені особи, стосовно яких скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повинні невідкладно, але не пізніше 48 годин з дня оголошення ухвали про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з’явитися до відповідного ТЦК за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання;

підозрювані або обвинувачені особи, до яких під час досудового розслідування або судового розгляду застосовано інший захід, ніж запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, крім тих, що підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 КК, за наявності ухвали слідчого судді про скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Автор: Наталя Мамченко

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