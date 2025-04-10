Когда вернется теплая весенняя погода — стала известна дата

По всей Украине ожидается потепление до +20°.

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По состоянию на 10 апреля в Украине наблюдаются аномально холодные погодные условия. Несмотря на то, что весна уже давно должна была властвовать, во всех областях холодно, снег и гололед. Но уже на следующей неделе ожидается потепление. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Телеграм.

Она отметила, что уже с 15 апреля ожидается потепление до +18-20 по всей Украине.

Сегодня и ближайшие дни еще продержится непогода, местами снег, дождь и гололед.

Первое фото – прогноз на сегодняшний день, второе – на 15 апреля.

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