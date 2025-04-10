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В Украине в разы увеличилось количество аспирантов – МОН проверит каждого

14:39, 10 апреля 2025
Кабмин ввел новые правила и проверит, кто действительно учится на аспирантуре.
В Украине в разы увеличилось количество аспирантов – МОН проверит каждого
Фото: tyzhden.ua
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Кабинет министров Украины ввел новые правила для аспирантов и докторантов: на третьем году обучения они обязательно будут проходить тестирование по украинскому и одному из языков Европейского Союза. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире «Ранок.LIVE».

По его словам, новое требование призвано улучшить качество подготовки ученых и унифицировать образовательные стандарты. Чаще всего вторым языком для тестирования будет английский - его, по оценкам министерства, выберут около 90% аспирантов. Причина - 98% научной литературы в мире публикуется именно на английском.

«Очевидно, что если ты в аспирантуре, то тебе нужно знать английский. Но есть исключения, что филологи французские или немецкие, и так далее. Испанский, итальянский - это абсолютно нормально предполагается. Так же надо понимать, что аспиранты - это наши будущие преподаватели, это наши будущие ученые, и, очевидно, они должны так же знать украинский язык на должном уровне, для того, чтобы позже дальше можно было передать информацию и привлечь студентов в студенческих аудиториях», - пояснил Винницкий.

Также чиновник отметил, что украинский язык является обязательным для всех, ведь речь идет о будущих преподавателях, которые будут работать со студентами в украинских вузах.

Одной из причин введения общенационального экзамена стала ситуация, сложившаяся в 2023 году. Тогда аспирантура стала популярной среди мужчин призывного возраста - количество поступающих выросло до 18 тысяч, тогда как в предыдущие годы оно не превышало 3-4 тысячи. Значительную часть этой волны составляли мужчины в возрасте 25 лет и старше.

«Здесь нужна была определенная проверка, что такие люди действительно являются аспирантами, что такие люди действительно проходят образовательную составляющую в аспирантуре, что они пишут статьи, что они дальше пишут свою дессертацию, что они проводят исследования. Для этого заведен в этом году будет общенациональный экзамен. Он на третьем году обучения. Арифметика показывает, что это именно для тех, которые поступили в 2023 году. И это будет проверка знаний именно по украинскому языку и по иностранному», - отметил Винницкий.

По его словам, уже за первый год отчислили около трех тысяч аспирантов из этой волны - в основном из-за невыполнения индивидуального учебного плана.

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