В Україні в рази побільшало аспірантів – МОН перевірить кожного

Кабмін запровадив нові правила та перевірить, хто справді вчиться на аспірантурі.

Фото: tyzhden.ua

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Кабінет міністрів України запровадив нові правила для аспірантів та докторантів: на третьому році навчання вони обов’язково проходитимуть тестування з української та однієї з мов Європейського Союзу. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі «Ранок.LIVE».

За його словами, нова вимога покликана покращити якість підготовки науковців та уніфікувати освітні стандарти. Найчастіше другою мовою для тестування буде англійська — її, за оцінками міністерства, оберуть близько 90% аспірантів. Причина — 98% наукової літератури у світі публікується саме англійською.

«Очевидним є те, що якщо ти в аспірантурі, то тобі потрібно знати англійську. Але є винятки, що філологи французькі чи німецькі, і так далі. Іспанська, італійська – це абсолютно нормально передбачається. Так само треба розуміти, що аспіранти – це наші майбутні викладачі, це наші майбутні науковці, і, очевидно, вони мають так само знати українську мову на належному рівні, для того, щоб пізніше далі можна було передати інформацію і заохотити студентів в студентських аудиторіях», — пояснив Винницький.

Також посадовець наголосив, що українська мова є обов’язковою для всіх, адже йдеться про майбутніх викладачів, які працюватимуть зі студентами в українських вишах.

Однією з причин запровадження загальнонаціонального іспиту стала ситуація, що склалася у 2023 році. Тоді аспірантура стала популярною серед чоловіків призовного віку — кількість вступників зросла до 18 тисяч, тоді як у попередні роки вона не перевищувала 3–4 тисячі. Значну частину цієї хвилі становили чоловіки віком 25 років і старше.

«Тут потрібна була певна перевірка, що такі люди дійсно є аспірантами, що такі люди дійсно проходять освітню складову в аспірантурі, що вони пишуть статті, що вони далі пишуть свою десертацію, що вони проводять дослідження. Для цього заведений цього року буде загальнонаціональний іспит. Він на третьому році навчання. Арифметика показує, що це саме для тих, які вступили в 2023 році. І це буде перевірка знань саме з української мови і з іноземної», — зазначив Винницький.

За його словами, вже за перший рік відрахували близько трьох тисяч аспірантів з цієї хвилі — здебільшого через невиконання індивідуального навчального плану.

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