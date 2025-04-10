Державна реєстрація смерті в Україні — порядок, документи, строки

У Мін’юсті нагадали, куди звертатися та які документи є підставою для державної реєстрації смерті.

Фото: pereselenci.kh.ua

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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало нюанси державної реєстрації смерті в Україні.

Державна реєстрація смерті є важливою юридичною процедурою, яка підтверджує факт смерті особи та забезпечує правові наслідки для родичів та спадкоємців. В Україні ця процедура регулюється законодавством, зокрема Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Цивільним кодексом України.

Куди звертатися для державної реєстрації смерті?

Реєстрацію смерті здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України. Також цю функцію можуть виконувати виконавчі органи міських, сільських, селищних рад та ЦНАП.

Відповідно до п.14 гл.1 р. ІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940, у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заява про державну реєстрацію смерті подається до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника.

Які документи є підставою для державної реєстрації смерті?

Підставою для проведення державної реєстрації смерті є:

а) лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о), форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024;

б) фельдшерська довідка про смерть (форма № 106-1/о), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024;

в) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть;

г) рішення суду про оголошення особи померлою;

ґ) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час;

д) повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів;

е) повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть.

Хто може звернутися для реєстрації смерті?

Державна реєстрація смерті проводиться за заявою родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров'я, де настала смерть, та інших осіб.

Які строки проведення реєстрації та отримання свідоцтва про смерть?

Державна реєстрація смерті проводиться в день звернення. Після внесення даних до Державного реєстру актів цивільного стану громадян заявнику видається Свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.

Заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів з дня настання смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про смерть - не пізніше п'яти днів.

Якщо заява про державну реєстрацію смерті надійшла після закінчення одного року з дня настання смерті, то державна реєстрація проводиться за наявності лікарського свідоцтва або фельдшерської довідки про смерть встановленої форми за заявою на загальних підставах, але після перевірки наявності державної реєстрації смерті за місцем настання смерті, за місцем останнього проживання померлого, за місцем поховання чи виявлення трупа або за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Реєстрація смерті за рішенням суду

Державна реєстрація факту смерті, встановленого у судовому порядку, проводиться за заявою осіб, що були заявниками при розгляді судом справи, а також спадкоємців померлого за їх зверненням в день отримання рішення суду.

У разі направлення судом рішення про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення державна реєстрація смерті проводиться в день надходження копії такого рішення без звернення будь-якої особи.

Якщо державна реєстрація смерті проводиться на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, надісланого судом, свідоцтво про смерть оформлюється та видається заявнику під час його звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Реєстрація смерті громадян України за кордоном

Якщо громадянин України помер за кордоном, реєстрація смерті може бути здійснена:

у консульській установі або дипломатичному представництві України в іншій країні.

в компетентних органах реєстрації актів цивільного стану тієї держави, де сталася смерть.

Державна реєстрація смерті – це обов’язкова юридична процедура, яка забезпечує захист прав спадкоємців та виконання правових зобов’язань, пов’язаних зі смертю особи. Оперативне звернення до органів державної реєстрації актів цивільного стану дозволяє швидко отримати необхідні документи та уникнути зайвих бюрократичних труднощів.

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