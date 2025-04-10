Практика судів
  1. В Україні

Державна реєстрація смерті в Україні — порядок, документи, строки

16:43, 10 квітня 2025
У Мін’юсті нагадали, куди звертатися та які документи є підставою для державної реєстрації смерті.
Державна реєстрація смерті в Україні — порядок, документи, строки
Фото: pereselenci.kh.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало нюанси державної реєстрації смерті в Україні.

Державна реєстрація смерті є важливою юридичною процедурою, яка підтверджує факт смерті особи та забезпечує правові наслідки для родичів та спадкоємців. В Україні ця процедура регулюється законодавством, зокрема Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Цивільним кодексом України.

Куди звертатися для державної реєстрації смерті?

Реєстрацію смерті здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України. Також цю функцію можуть виконувати виконавчі органи міських, сільських, селищних рад та ЦНАП.

Відповідно до п.14 гл.1 р. ІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940, у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заява про державну реєстрацію смерті  подається до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника.

Які документи є підставою для державної реєстрації смерті?

Підставою для проведення державної реєстрації смерті є:

а) лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о), форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024;

б) фельдшерська довідка про смерть (форма № 106-1/о), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024;

в) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть;

г) рішення суду про оголошення особи померлою;

ґ) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час;

д) повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів;

е) повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть.

Хто може звернутися для реєстрації смерті?

Державна реєстрація смерті проводиться за заявою родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров'я, де настала смерть, та інших осіб.

Які строки проведення реєстрації та отримання свідоцтва про смерть?

Державна реєстрація смерті проводиться в день звернення. Після внесення даних до Державного реєстру актів цивільного стану громадян заявнику видається Свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.

Заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів з дня настання смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про смерть - не пізніше п'яти днів.

Якщо заява про державну реєстрацію смерті надійшла після закінчення одного року з дня настання смерті, то державна реєстрація проводиться за наявності лікарського свідоцтва або фельдшерської довідки про смерть встановленої форми за заявою на загальних підставах, але  після перевірки наявності державної реєстрації смерті за місцем настання смерті, за місцем останнього проживання померлого, за місцем поховання чи виявлення трупа або за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Реєстрація смерті за рішенням суду

Державна реєстрація факту смерті, встановленого у судовому порядку, проводиться за заявою осіб, що були заявниками при розгляді судом справи, а також спадкоємців померлого за їх зверненням в день отримання рішення суду.

У разі направлення судом рішення про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення державна реєстрація смерті проводиться в день надходження копії такого рішення без звернення будь-якої особи.

Якщо державна реєстрація смерті проводиться на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, надісланого судом, свідоцтво про смерть оформлюється та видається заявнику під час його звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Реєстрація смерті громадян України за кордоном

Якщо громадянин України помер за кордоном, реєстрація смерті може бути здійснена:

  • у консульській установі або дипломатичному представництві України в іншій країні.
  • в компетентних органах реєстрації актів цивільного стану тієї держави, де сталася смерть.

Державна реєстрація смерті – це обов’язкова юридична процедура, яка забезпечує захист прав спадкоємців та виконання правових зобов’язань, пов’язаних зі смертю особи. Оперативне звернення до органів державної реєстрації актів цивільного стану  дозволяє швидко отримати необхідні документи та уникнути зайвих бюрократичних труднощів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голосування на виборах через Дію є нереалістичним через технологічні ризики – Руслан Стефанчук

«На жаль, через те, що сьогодні відбувається в технологічному просторі, зокрема обхід найсучасніших способів захисту за допомогою deep fake, це зараз нереалістично», зазначив Руслан Стефанчук.

Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроекту Зеленського про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300

Руслан Стефанчук розповів, що парламент може повернутися до розгляду законопроекту, ініційованого Володимиром Зеленським, стосовно скорочення кількості народних обранців до 300, бо в Україні зменшилася кількість населення.

Руслан Стефанчук пояснив, чи готуються зміни до законодавства щодо проведення поствоєнних виборів

«Унікальність ситуації у тому, що ті вибори, які будуть в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, яка є у Конституції – а у нас передбачені чергові або позачергові вибори. Це ж так звані «постчергові», тобто поствоєнні вибори, і для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт» – Руслан Стефанчук.

Депутати за участі Міноборони обговорили законопроект про обмеження інформації в публічних реєстрах і дійшли висновку, що обмеження має стосуватися усіх

Отримання повної інформації по всім субʼєктам пропонується залишити у паперовій формі, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію – Ігор Фріс.

Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – комітет рекомендував прийняти законопроект Кабміну

Мінцифри пропонується включити до складу сектору безпеки і оборони, однак ГНЕУ ВР зауважило, що у Міноборони вже працюють підрозділи, відповідальні за впровадження та розвиток новітніх технологій.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду