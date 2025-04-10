У Стамбулі стартували переговори США і Росії щодо роботи дипмісій

Сторони також обговорять питання майбутнього авіасполучення між США і Росією.

Фото: kyiv24.news

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У Стамбулі розпочався черговий раунд переговорів між представниками Сполучених Штатів і Росії щодо функціонування дипломатичних місій. Зустріч проходить у закритому форматі в генеральному консульстві Росії, повідомляють російські ЗМІ.

У переговорах беруть участь новопризначений посол Росії у США Олександр Дарчієв та заступниця помічника держсекретаря США Соната Коултер. За інформацією агентства ТАСС, зустріч триватиме кілька годин і, ймовірно, буде коротшою, ніж попередній раунд, що відбувався у Саудівській Аравії.

Російська сторона підніме питання відновлення прямого авіасполучення між двома країнами. За словами Дарчієва, це могло б сприяти активізації офіційних контактів та стимулювати ділову активність.

Очікується, що за підсумками зустрічі не буде публічних заяв чи спільного комюніке.

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