Дональд Трамп заявив, що угода щодо TikTok досі «на столі»

Дональд Трамп вважає, що угода про передачу американських активів соцмережі TikTok компаніям з США залишається можливою.

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Президент США Америки Дональд Трамп повідомив, що угода щодо передачі TikTok в управління американським компаніям все ще можлива, попри нещодавню паузу.

У середу, 9 квітня, глава Білого дому під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті зазначив, що потенційна угода про виділення американських активів TikTok все ще «на столі» через кілька днів після того, як її призупинили.

«Ми маємо угоду з кількома дуже хорошими людьми, кількома дуже багатими компаніями, які чудово впораються з нею, але нам доведеться почекати і подивитися, як відреагує Китай», - сказав Дональд Трамп.

Водночас репортер Білого дому Філіп Вегманн на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що «Китай не в захваті від її підписання».

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, який продовжує термін роботи TikTok у США на додаткові 75 днів.

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