У Хмельницькому пенсіонер зберігав саморобний пістолет — як його покарали

Чоловік знайшов саморобний пістолет біля зупинки і вирішив зберігати його у своєму будинку, за що отримав покарання.

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72-літній житель Хмельницького знайшов поблизу зупинки громадського транспорту короткоствольний однозарядний пістолет, виготовлений саморобним способом. Небезпечну знахідку пенсіонер залишив собі та переніс її до власного будинку, де й вирішив зберігати. Про це повідомляє Хмельницький міськрайонний суд.

Таким чином він порушив ч.1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За деякий час, усвідомлюючи протиправність своїх дій та знаючи про те, що вогнепальна зброя не може знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу, чоловік переніс її до іншого будинку в Хмельницькому, де того ж дня добровільно видав на вимогу працівників поліції.

Сам обвинувачений у суді свою вину повністю визнав та розкаявся у вчиненому. Суд врахував це, а також те, що чоловік притягується до кримінальної відповідальності вперше та є людиною похилого віку, що пом’якшує його покарання.

За вироком, ухваленим Хмельницьким міськрайонним судом, пенсіонера позбавлено волі строком на три роки. Водночас суд звільнив його від відбування основного покарання, встановивши один рік іспитового строку.

Окрім того хмельничанин сплатить на користь держави судові витрати в розмірі 6058 гривень за проведення судових експертиз зброї.

На вирок може бути подана апеляція.

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