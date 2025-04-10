В Хмельницком пенсионер хранил самодельный пистолет — как его наказали

Мужчина нашел самодельный пистолет у остановки и решил хранить его в своем доме, за что получил наказание.

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72-летний житель Хмельницкого нашел вблизи остановки общественного транспорта короткоствольный однозарядный пистолет, изготовленный самодельным способом. Опасную находку пенсионер оставил себе и перенес ее в свой дом, где и решил хранить. Об этом сообщает Хмельницкий горрайонный суд.

Таким образом, он нарушил ч.1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Через некоторое время, осознавая противоправность своих действий и зная о том, что огнестрельное оружие не может находиться в собственности граждан без специального разрешения, мужчина перенес его в другой дом в Хмельницком, где в тот же день добровольно выдал по требованию работников полиции.

Сам обвиняемый в суде свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Суд учел это, а также то, что мужчина привлекается к уголовной ответственности впервые и является пожилым человеком, смягчающим его наказание.

По приговору, вынесенному Хмельницким горрайонным судом, пенсионер лишен свободы сроком на три года. В то же время, суд освободил его от отбывания основного наказания, установив один год испытательного срока.

Кроме того, хмельнитчанин оплатит в пользу государства судебные издержки в размере 6058 гривен за проведение судебных экспертиз оружия.

На приговор может быть подана апелляция.

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