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Samsung превзошел прогнозы – прибыль выросла благодаря спросу на чипы на фоне пошлин Трампа

15:15, 10 апреля 2025
Чипы памяти и новые смартфоны подняли акции Samsung на 2,6%.
Samsung превзошел прогнозы – прибыль выросла благодаря спросу на чипы на фоне пошлин Трампа
Фото: Newsteka
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Операционная прибыль компании Samsung Electronics в первом квартале 2025 года составила 6,6 триллиона вон (примерно $4,49 миллиарда), что на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, показатель оказался выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 5,1 триллиона вон. Об этом сообщает агентство Reuters.

Основным фактором роста стали повышенные продажи чипов памяти, в частности для смартфонов и искусственного интеллекта. Аналитики связывают это с тем, что клиенты начали активно формировать запасы на фоне возможного введения пошлин со стороны США на импорт полупроводников.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении распространить пошлины на чипы, хотя изначально они были исключены из перечня товаров, на которые уже действовали ограничения. Это вызвало волну закупок со стороны партнеров Samsung, особенно в Северной Америке.

По словам Грега Ро, руководителя отдела исследований Hyundai Motor Securities, несмотря на общее снижение цен на чипы памяти, именно спрос со стороны клиентов, которые опасались введения тарифов, позволил Samsung увеличить поставки и таким образом удержать финансовые показатели на стабильном уровне.

Кроме того, положительно на продажи повлияли новые модели смартфонов серии Galaxy S25. В частности, функции искусственного интеллекта в этих устройствах стимулировали дополнительный спрос.

После публикации предварительной информации о финансовых результатах, акции Samsung выросли на 2,6%. Полный отчет компания обнародует 30 апреля. В то же время эксперты ожидают, что во втором квартале этого года поставки как чипов, так и смартфонов могут сократиться.

Напомним, на фоне введения пошлин акции Apple упали и Microsoft - снова самая дорогая компания в мире.

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деньги Дональд Трамп

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