ВККС рекомендовала откомандировать 16 судей в другие суды

Комиссия рассмотрела вопрос о командировании судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 9 апреля, на заседаниях Первой и Второй палат Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о командировании, досрочном завершении командирования и досрочном завершении командирования судей с одновременным их командированием. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с выявлением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Лисичанского городского суда Луганской области Коваленко Натальи Викторовны в Дергачевский районный суд Харьковской области.

Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном завершении командирования и одновременном командировании сроком на один год:

судьи Энергодарского городского суда Запорожской области Бизяевой Надежды Олеговны (прекращено командирование в Ленинский районный суд города Днепропетровска) в Макаровский районный суд Киевской области;

судьи Каховского горрайонного суда Херсонской области Рахимовой Елены Викторовны (прекращено командирование в Бродовский районный суд Львовской области) в Шевченковский районный суд города Львова;

судьи Радомышльского районного суда Житомирской области Сиренко Натальи Станиславовны (прекращено командирование в Броварский горрайонный суд Киевской области) в Броварский горрайонный суд Киевской области;

судьи Чаплинского районного суда Херсонской области Пилипенко Ирины Александровны (прекращено командирование в Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области) в Суворовский районный суд города Одессы;

судьи Энергодарского городского суда Запорожской области Куценко Михаила Александровича (прекращено командирование в Галицкий районный суд Ивано-Франковской области) в Киевосвятошинский районный суд Киевской области;

судьи Михайловского районного суда Запорожской области Кравченко Натальи Александровны (прекращено командирование в Софиевский районный суд Днепропетровской области) в Софиевский районный суд Днепропетровской области;

судьи Цюрупинского районного суда Херсонской области Никифорова Евгения Александровича (прекращено командирование в Волочисский районный суд Хмельницкой области) в Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области;

судьи Изюмского горрайонного суда Харьковской области Гуренко Максима Александровича (прекращено командирование в Мироновский районный суд Киевской области) в Подольский районный суд города Киева;

судьи Краматорского городского суда Донецкой области Данелюк Оксаны Николаевны (прекращено командирование в Луцкий горрайонный суд Волынской области) в Подольский районный суд города Киева;

судьи Приазовского районного суда Запорожской области Диденка Евгения Владимировича (прекращено командирование в Оболонский районный суд города Киева) в Оболонский районный суд города Киева;

судьи Лисичанского городского суда Луганской области Шевченко Елены Владимировны (прекращено командирование в Яготинский районный суд Киевской области) в Бориспольский горрайонный суд Киевской области;

судьи Куйбышевского районного суда Запорожской области Валигурского Геннадия Юрьевича (прекращено командирование в Надвирнянский районный суд Ивано-Франковской области) в Ленинский районный суд города Николаева;

судьи Вовчанского районного суда Харьковской области Ливер Инны Владимировны (прекращено командирование в Решетиловский районный суд Полтавской области) в Киевский районный суд города Полтавы.

Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном завершении командирования судей Артемовского горрайонного суда Донецкой области Конопленко Ольги Сергеевны и Погребной Натальи Николаевны, командированных в Дружковский городской суд Донецкой области, а также представление с рекомендацией о командировании сроком на один год:

Конопленко Ольги Сергеевны в Приморский районный суд города Одессы;

Погребной Натальи Николаевны в Октябрьский районный суд города Днепропетровска.

В Высший совет правосудия также внесено представление с рекомендацией о досрочном завершении командирования судьи Харьковского районного суда Харьковской области Бобко Татьяны Валериевны в Киевский районный суд города Харькова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.