ВККС рекомендувала відрядити 16 суддів до інших судів

Комісія розглянула питання щодо відрядження суддів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 9 квітня, в засіданнях Першої та Другої палат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо відрядження, дострокового закінчення відрядження та дострокового закінчення відрядження суддів з одночасним їх відрядженням. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Лисичанського міського суду Луганської області Коваленко Наталії Вікторівни до Дергачівського районного суду Харківської області.

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження та одночасне відрядження строком на один рік:

судді Енергодарського міського суду Запорізької області Бізяєвої Надії Олегівни (припинено відрядження до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська) до Макарівського районного суду Київської області;

судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області Рахімової Олени Вікторівни (припинено відрядження до Бродівського районного суду Львівської області) до Шевченківського районного суду міста Львова;

судді Радомишльського районного суду Житомирської області Сіренко Наталії Станіславівни (припинено відрядження до Броварського міськрайонного суду Київської області) до Броварського міськрайонного суду Київської області;

судді Чаплинського районного суду Херсонської області Пилипенко Ірини Олександрівни (припинено відрядження до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області) до Суворовського районного суду міста Одеси;

судді Енергодарського міського суду Запорізької області Куценка Михайла Олександровича (припинено відрядження до Галицького районного суду Івано-Франківської області) до Києво-Святошинського районного суду Київської області;

судді Михайлівського районного суду Запорізької області Кравченко Наталії Олександрівни (припинено відрядження до Софіївського районного суду Дніпропетровської області) до Софіївського районного суду Дніпропетровської області;

судді Цюрупинського районного суду Херсонської області Никифорова Євгенія Олександровича (припинено відрядження до Волочиського районного суду Хмельницької області) до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;

судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області Гуренка Максима Олександровича (припинено відрядження до Миронівського районного суду Київської області) до Подільського районного суду міста Києва;

судді Краматорського міського суду Донецької області Данелюк Оксани Миколаївни (припинено відрядження до Луцького міськрайонного суду Волинської області) до Подільського районного суду міста Києва;

судді Приазовського районного суду Запорізької області Діденка Євгена Володимировича (припинено відрядження до Оболонського районного суду міста Києва) до Оболонського районного суду міста Києва;

судді Лисичанського міського суду Луганської області Шевченко Олени Володимирівни (припинено відрядження до Яготинського районного суду Київської області) до Бориспільського міськрайонного суду Київської області;

судді Куйбишевського районного суду Запорізької області Валігурського Геннадія Юрійовича (припинено відрядження до Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області) до Ленінського районного суду міста Миколаєва;

судді Вовчанського районного суду Харківської області Лівер Інни Володимирівни (припинено відрядження до Решетилівського районного суду Полтавської області) до Київського районного суду міста Полтави.

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження суддів Артемівського міськрайонного суду Донецької області Конопленко Ольги Сергіївни та Погрібної Наталі Миколаївни, відряджених до Дружківського міського суду Донецької області, а також подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:

Конопленко Ольги Сергіївни до Приморського районного суду міста Одеси;

Погрібної Наталі Миколаївни до Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська.

До Вищої ради правосуддя також внесено подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Харківського районного суду Харківської області Бобко Тетяни Валеріївни до Київського районного суду міста Харкова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.