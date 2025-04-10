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Україна ініціює відкриття п’яти нових пунктів пропуску на кордоні з Румунією

10:53, 10 квітня 2025
Мінрегіон надіслав Румунії ноту щодо розширення прикордонної інфраструктури.
Україна ініціює відкриття п’яти нових пунктів пропуску на кордоні з Румунією
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України
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Міністерство розвитку громад та територій України направило до Румунії ноту щодо відкриття п’яти нових пунктів пропуску. Про це повідомила пресслужба відомства після зустрічі заступника міністра Сергія Деркача з румунською делегацією в Чернівцях.

Румунську сторону на переговорах представляв державний секретар міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонел Скріштіану. Під час зустрічі сторони досягли домовленостей про запуск пілотного проєкту зі створення спільного пункту пропуску, а також розпочали підготовку до визначення пріоритетних напрямків для відкриття пунктів пропуску для легкових авто та пішоходів.

Окремо обговорювали перспективу запуску пасажирських автобусів через пункт пропуску «Дяківці». Як зазначив Сергій Деркач, після завершення реконструкції там планується виділити окрему смугу для великогабаритного транспорту.

«Стратегічним питанням для нас лишаються збільшення пропускної здатності кордону з Румунією. Йдеться як про розбудову наявних пунктів пропуску, так і будівництво нових. У першу чергу нам важливо запустити великі пасажирські автобуси через «Дяківці – Раковець» та відкрити новий пункт пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй». На останньому румунська сторона вже завершує спорудження мосту, а загальна готовність будівництва пункту пропуску з їхнього боку складає майже 65%. Ми зі свого боку активно працюємо над залученням фінансування для відкриття цього пункту пропуску. Важливо, що ми рухаємось виключно за Стратегією розвитку прикордонної інфраструктури до 2030 року», — заявив Деркач.

Крім того, обидві сторони очікують на рішення конкурсного комітету програми ЄС «Механізм сполучення Європи», в рамках якого подано спільну заявку щодо розбудови пункту пропуску «Дякове – Халмеу».

Серед інших пріоритетів — запуск додаткового поромного сполучення на пункті «Орлівка – Ісакча».

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Румунія кордон

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