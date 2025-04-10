Украина инициирует открытие пяти новых пунктов пропуска на границе с Румынией

Минрегион направил Румынии ноту по расширению пограничной инфраструктуры.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

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Министерство развития общин и территорий Украины направило в Румынию ноту об открытии пяти новых пунктов пропуска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства после встречи заместителя министра Сергея Деркача с румынской делегацией в Черновцах.

Румынскую сторону на переговорах представлял государственный секретарь министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Ионел Скриштиану. Во время встречи стороны достигли договоренностей о запуске пилотного проекта по созданию совместного пункта пропуска, а также начали подготовку к определению приоритетных направлений для открытия пунктов пропуска для легковых авто и пешеходов.

Отдельно обсуждали перспективу запуска пассажирских автобусов через пункт пропуска «Дяковцы». Как отметил Сергей Деркач, после завершения реконструкции там планируется выделить отдельную полосу для крупногабаритного транспорта.

«Стратегическим вопросом для нас остается увеличение пропускной способности границы с Румынией. Речь идет как о развитии имеющихся пунктов пропуска, так и строительство новых. В первую очередь нам важно запустить большие пассажирские автобусы через «Дяковцы - Раковец» и открыть новый пункт пропуска «Белая Церковь - Сигету Мармацией». На последнем румынская сторона уже завершает строительство моста, а общая готовность строительства пункта пропуска с их стороны составляет почти 65%. Мы со своей стороны активно работаем над привлечением финансирования для открытия этого пункта пропуска. Важно, что мы движемся исключительно по Стратегии развития пограничной инфраструктуры до 2030 года», - заявил Деркач.

Кроме того, обе стороны ожидают решения конкурсного комитета программы ЕС «Механизм сообщения Европы», в рамках которого подана совместная заявка по развитию пункта пропуска «Дьяково - Халмеу».

Среди других приоритетов - запуск дополнительного паромного сообщения на пункте «Орловка - Исакча».

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