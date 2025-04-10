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В Минюсте объяснили, кто не имеет права на наследование

10:17, 10 апреля 2025
Суд может лишить лица права на наследование, если будет доказано, что оно уклонялось от помощи наследодателю, находившемуся в беспомощном состоянии из-за старости, болезни или увечья.
В Минюсте объяснили, кто не имеет права на наследование
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В Министерстве юстиции Украины разъяснили, кто не имеет права на наследование.

Наследование — это важный юридический процесс. В Украине вопросы наследования регулирует, в частности, Гражданский кодекс Украины.

Так, установлено, что право на наследование имеют лица, указанные в завещании. В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае, если завещанием не охвачено все наследство, право на наследование по закону получают лица, указанные в статьях 1261-1265 Кодекса (статья 1223 Кодекса).

Однако есть категории лиц, которые могут быть исключены от наследования.

Кодекс определяет основания для лишения прав на наследование определённых лиц, несмотря на то, что существовали определённые предпосылки для их призвания к наследованию, например: назначение наследником в тексте завещания, наличие определённой степени родства, нахождение в браке с наследодателем или на его содержании в течение установленного законом срока.

Так, согласно статье 1224 Кодекса не имеет права на наследование:

  • лицо, которое умышленно лишило жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или совершило покушение на их жизнь. Это положение не применяется к лицу, которое совершило такое покушение, если наследодатель, зная об этом, всё равно назначил её своим наследником по завещанию;

  • лицо, которое умышленно препятствовало наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить завещание и этим способствовало возникновению права на наследование у них самих или у других лиц или способствовало увеличению их доли в наследстве.

Не имеют права на наследование по закону:

  • родители после ребёнка, в отношении которого они были лишены родительских прав и их права не были восстановлены на момент открытия наследства;

  • родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновлённые), а также другие лица, которые уклонялись от выполнения обязанности по содержанию наследодателя, если это обстоятельство установлено судом;

  • одна после другой лица, брак между которыми является недействительным или признан таковым по решению суда. Если брак признан недействительным после смерти одного из супругов, то для второго из супругов, который пережил его и не знал и не мог знать о препятствиях к регистрации брака, суд может признать право на наследование доли того из супругов, кто умер, в имуществе, которое было приобретено ими за время этого брака.

По решению суда лицо может быть исключено от права на наследование по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от оказания помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжёлой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии.

Указанные положения распространяются на всех наследников, включая тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также на лиц, в чью пользу сделан завещательный отказ.

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