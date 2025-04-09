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Акции Apple упали и Microsoft – снова самая дорогая компания в мире

10:50, 9 апреля 2025
Apple теряет триллионы из-за падения акций.
Акции Apple упали и Microsoft – снова самая дорогая компания в мире
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Американская корпорация Microsoft вернула себе звание самой дорогой компании мира, обогнав Apple после существенного падения акций последней. Как сообщает Bloomberg, за последние четыре торговые сессии стоимость акций Apple снизилась на 23%, что стало худшим четырехдневным результатом для компании с 2000 года.

На момент закрытия торгов во вторник рыночная капитализация Microsoft составляла 2,64 триллиона долларов, тогда как стоимость Apple уменьшилась до 2,59 триллиона.

Аналитики связывают падение котировок Apple с объявлением новых торговых пошлин, которые, по их мнению, особенно ударят по компании из-за ее зависимости от производства в Китае. По оценкам UBS, стоимость нового iPhone 16 Pro Max в США может вырасти на 350 долларов вследствие дополнительных расходов.

У Microsoft, тем временем, нет столь тесной привязки к китайским производственным мощностям. Как отмечают аналитики Jefferies, компания остается одной из тех, кто лучше подготовлен к торговой неопределенности, связанной с новыми пошлинами.

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Apple Microsoft

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