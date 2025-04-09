Акції Apple впали і Microsoft – знову найдорожча компанія у світі

Apple втрачає трильйони через падіння акцій.

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Американська корпорація Microsoft повернула собі звання найдорожчої компанії світу, обігнавши Apple після суттєвого падіння акцій останньої. Як повідомляє Bloomberg, за останні чотири торгові сесії вартість акцій Apple знизилася на 23%, що стало найгіршим чотириденним результатом для компанії з 2000 року.

На момент закриття торгів у вівторок ринкова капіталізація Microsoft становила 2,64 трильйона доларів, тоді як вартість Apple зменшилася до 2,59 трильйона.

Аналітики пов’язують падіння котирувань Apple з оголошенням нових торгових мит, які, на їхню думку, особливо вдарять по компанії через її залежність від виробництва в Китаї. За оцінками UBS, вартість нового iPhone 16 Pro Max у США може зрости на 350 доларів унаслідок додаткових витрат.

У Microsoft, тим часом, немає настільки тісної прив’язки до китайських виробничих потужностей. Як зазначають аналітики Jefferies, компанія залишається однією з тих, хто краще підготовлений до торгової невизначеності, пов’язаної з новими митами.

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