Акції Apple впали і Microsoft – знову найдорожча компанія у світі

Американська корпорація Microsoft повернула собі звання найдорожчої компанії світу, обігнавши Apple після суттєвого падіння акцій останньої. Як повідомляє Bloomberg, за останні чотири торгові сесії вартість акцій Apple знизилася на 23%, що стало найгіршим чотириденним результатом для компанії з 2000 року.
На момент закриття торгів у вівторок ринкова капіталізація Microsoft становила 2,64 трильйона доларів, тоді як вартість Apple зменшилася до 2,59 трильйона.
Аналітики пов’язують падіння котирувань Apple з оголошенням нових торгових мит, які, на їхню думку, особливо вдарять по компанії через її залежність від виробництва в Китаї. За оцінками UBS, вартість нового iPhone 16 Pro Max у США може зрости на 350 доларів унаслідок додаткових витрат.
У Microsoft, тим часом, немає настільки тісної прив’язки до китайських виробничих потужностей. Як зазначають аналітики Jefferies, компанія залишається однією з тих, хто краще підготовлений до торгової невизначеності, пов’язаної з новими митами.
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