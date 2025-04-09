Одеські митники вилучили партію морозива з «сюрпризом»

Митники виявили контрабанду сигарет і вина у вантажівці з морозивом.

Фото: Одеська митниця

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На пункті пропуску «Орлівка» одеські митники виявили у вантажівці з морозивом приховану партію сигарет та алкоголю. Про це повідомила Одеська митниця.

Вантажівка перевозила морозиво українського виробництва й прямувала до Ізраїлю. Під час сканування фури митники звернули увагу на нетипову щільність у частині вантажу. Поглиблений огляд показав, що деякі пластикові контейнери містили не морозиво, а сигарети з українською акцизною маркою та рідину з характерним запахом спирту, без маркування.

Зараз триває повний митний огляд. Уточнюється обсяг незадекларованого вантажу для подальшої фіксації митного правопорушення.

Фото: Одеська митниця

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