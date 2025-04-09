У Домінікані обвалився дах нічного клубу з політиками й спортсменами – щонайменше 79 загиблих, понад 160 поранених

Серед жертв обвалу — ексгравець MLB Октавіо Дотель та бейсболіст Тоні Енріке Бланко Кабрера.

Фото: АР

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У столиці Домініканської Республіки, Санто-Домінго, стався обвал даху нічного клубу Jet Set. За попередніми даними, загинули щонайменше 79 людей, ще 160 отримали поранення. Про це повідомляє Associated Press.

Серед загиблих — губернаторка провінції Монтекрісті та сестра відомого бейсболіста Нельсона Круза, Нелсі Круз. Після обвалу вона встигла зателефонувати президентові Домініканської Республіки Луїсу Абінадеру, повідомивши, що опинилася під завалами. Врятувати її не вдалося — вона померла в лікарні.

Також жертвами трагедії стали колишній гравець Головної бейсбольної ліги 51-річний Октавіо Дотель та бейсболіст Тоні Енріке Бланко Кабрера. Серед поранених — депутат Брей Варгас.

На момент обвалу в клубі тривав концерт. За словами менеджера виконавця Руббі Переса, виступ почався близько опівночі, і приблизно за годину після початку дах будівлі обвалився. Самого Переса наразі вважають зниклим безвісти — його продовжують шукати.

Що стало причиною обвалу, поки що невідомо. Не повідомляється також, коли востаннє проводили технічну перевірку стану будівлі. Керівництво нічного клубу опублікувало заяву, у якій висловило готовність співпрацювати зі слідством. У повідомленні зазначено, що власник клубу після трагедії повернувся до країни з-за кордону.

Фото: АР

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