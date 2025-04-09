В Доминикане обвалилась крыша ночного клуба с политиками и спортсменами – по меньшей мере 79 погибших, более 160 раненых

Среди жертв обвала – экс-игрок MLB Октавио Дотель и бейсболист Тони Энрике Бланко Кабрера.

Фото: АР

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В столице Доминиканской Республики, Санто-Доминго, произошел обвал крыши ночного клуба Jet Set. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 79 человек, еще 160 получили ранения. Об этом сообщает Associated Press.

Среди погибших - губернатор провинции Монтекристи и сестра известного бейсболиста Нельсона Круза, Нелси Круз. После обвала она успела позвонить президенту Доминиканской Республики Луису Абинадеру, сообщив, что оказалась под завалами. Спасти ее не удалось - она умерла в больнице.

Также жертвами трагедии стали бывший игрок Главной бейсбольной лиги 51-летний Октавио Дотель и бейсболист Тони Энрике Бланко Кабрера. Среди раненых - депутат Брей Варгас.

На момент обвала в клубе продолжался концерт. По словам менеджера исполнителя Рубби Переса, выступление началось около полуночи, и примерно через час после начала крыша здания обвалилась. Самого Переса пока считают пропавшим без вести - его продолжают искать.

Что стало причиной обвала, пока неизвестно. Не сообщается также, когда в последний раз проводили техническую проверку состояния здания. Руководство ночного клуба опубликовало заявление, в котором выразило готовность сотрудничать со следствием. В сообщении указано, что владелец клуба после трагедии вернулся в страну из-за границы.

Фото: АР

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