Трамп анонсировал введение пошлин на фармацевтику, чтобы вернуть производство в США

Трамп анонсировал пошлины на фармацевтику: «Производство должно вернуться в США».

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время объявит о введении новых пошлин на фармацевтическую продукцию. Об этом он сказал во время гала-вечера по сбору средств для Республиканской партии в Палате представителей, сообщает Bloomberg.

«Мы очень скоро объявим значительные пошлины на фармацевтику», - заявил Трамп, не уточнив деталей. По его словам, введение пошлин должно стимулировать возвращение производства лекарств в США. «Как только мы это сделаем, они начнут возвращаться к нам в страну, потому что мы - большой рынок», - добавил он.

Президент неоднократно критиковал перенос фармацевтического производства за границу и подчеркивал необходимость уменьшить зависимость от импорта в стратегически важных отраслях. В марте Трамп уже анонсировал эти пошлины, заявив: «Мы больше не производим лекарств. А если возникнут проблемы - война или что-то другое - нам нужна будет и сталь, и фармацевтика».

По данным источников, администрация Трампа рассматривает возможность использования «раздела 232» - механизма, позволяющего вводить тарифы по соображениям национальной безопасности. Однако официальное расследование в отношении фармацевтики пока не начато.

Ранее администрация уже ввела пошлины на импорт стали, алюминия и автомобилей, а также начала процедуру введения тарифов на медь. В планах также пошлины на древесину и микрочипы, но конкретные сроки и условия этих решений пока не объявлены.

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

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