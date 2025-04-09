Федеральный суд США обязал Белый дом восстановить доступ AP к журналистскому пулу

«Нельзя исключать из-за взглядов» – суд обязал Белый дом не ограничивать Associated Press в доступе к пресс-мероприятиям.

Фото: Getty images

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Федеральный суд США обязал администрацию Дональда Трампа возобновить участие агентства Associated Press (AP) в президентском пуле журналистов. Причиной ограничения стало нежелание агентства называть Мексиканский залив «Американским», сообщает Politico.

Соответствующее решение принял судья окружного суда США Тревор МакФадден - назначенец Трампа. В своем решении он отметил, что правительство не имеет права ограничивать доступ к информации на основе взглядов конкретного медиа.

«Согласно Первой поправке, если правительство открывает двери для одних журналистов - будь то в Овальный кабинет, Восточный зал или любое другое место - оно не может закрывать эти двери для других из-за их взглядов. Конституция требует этого», - отметил судья.

Он назвал действия Белого дома «вызывающей дискриминацией», подчеркнув, что даже в пространствах со строгим доступом, таких как Овальный кабинет, исключение медиа не допускается - за исключением случаев, когда речь идет об интервью, которые назначаются индивидуально.

По мнению судьи, отстранение AP нанесло ущерб работе редакции. В своем решении он привел показания главного фотографа агентства в Белом доме Эвана Вуччи и руководителя бюро Зика Миллера. По их словам, AP теряло возможность оперативно освещать события, отставая от конкурентов, которые имели доступ к ключевым событиям.

«Очевидно, если репортеры AP не присутствуют в комнате, когда происходит новость, они не могут быть первыми, кто ее обнародует. Вместо этого им приходится ждать и собирать обрывки проверенной информации, наблюдая, как конкуренты первыми публикуют новость», - написал МакФадден.

Судья также критически оценил юридическую позицию администрации Трампа, отметив, что она не представила ни одного свидетеля в свою защиту. По словам МакФаддена, исключение AP из пула могло быть связано как с влиятельностью агентства, так и с его редакционной политикой. Она, в частности, предусматривает избежание использования термина «Американский залив» - поскольку он не признается на международном уровне.

Несмотря на изменение правил, согласно которым Белый дом самостоятельно назначает места в журналистском пуле, суд признал, что исключение AP является нарушением Первой поправки к Конституции США.

Администрация Трампа получила пятидневную отсрочку для подачи апелляции.

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