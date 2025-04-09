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9 апреля – какой сегодня праздник и главные события

09:11, 9 апреля 2025
9 апреля отмечают Международный день розового цвета.
9 апреля – какой сегодня праздник и главные события
Фото: objectiv.tv
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9 апреля в мире отмечают сразу несколько дат Международный день розового цвета, посвященный борьбе с буллингом, Международный день ASMR - феномена, вызывающего ощущение расслабления через определенные звуки или визуальные стимулы, Всемирный день антиквариата, а также День финского языка, известный еще как День Микаэля Агриколы - деятеля, который считается отцом письменного финского языка.

В православном календаре в этот день чтят память святого мученика Евпсихия.

Среди выдающихся личностей, которые родились 9 апреля:

  • Мария Яковлевна Овруцкая (1895-1986) - украинская переводчица, которой сегодня исполнилось бы 130 лет;
  • Валерия Андреевна Гуртовенко (1925-1997) - украинская поэтесса, 100-летие со дня рождения;
  • Тамара Афанасьевна Коломиец (1935-2023) - украинская поэтесса и переводчица, которая праздновала бы свое 90-летие.

События, произошедшие 9 апреля в разные годы:

  • 1930 - В Нью-Йорке впервые продемонстрировали видеотелефон. Связь была установлена между офисами Bell Laboratories и AT&amp;T.
  • 1963 - Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США.
  • 1966 - Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, который действовал более 400 лет.
  • 1989 - Советские войска жестоко разогнали мирную демонстрацию в Тбилиси. События получили название «Трагедия 9 апреля».
  • 1990 - Во Львовской опере состоялось первое заседание Львовского областного совета первого демократического созыва.
  • 1991 - Во Львове основано творческое объединение «Фонд Мазоха». Среди основателей - Роман Виктюк, Игорь Подольчак и Игорь Дюрич.
  • 2003 - Европарламент поддержал вступление в Евросоюз десяти новых стран: Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Словении.
  • 2005 - Принц Чарльз, наследник британского престола, женился на Камилле Паркер-Боулз.
  • 2015 - В Украине были приняты декоммунизационные законы, которые дали старт процессу очистки публичного пространства от символов тоталитарного режима.

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свято

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