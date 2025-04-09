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9 квітня – яке сьогодні свято та головні події

09:11, 9 квітня 2025
9 квітня відзначають Міжнародний день рожевого кольору.
9 квітня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: objectiv.tv
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9 квітня у світі відзначають одразу кілька дат Міжнародний день рожевого кольору, присвячений боротьбі з булінгом, Міжнародний день ASMR — феномену, що викликає відчуття розслаблення через певні звуки чи візуальні стимули, Всесвітній день антикваріату, а також День фінської мови, відомий ще як День Мікаеля Агріколи — діяча, який вважається батьком письмової фінської мови.

У православному календарі цього дня вшановують пам’ять святого мученика Євпсихія.

Серед визначних особистостей, які народилися 9 квітня:

  • Марія Яківна Овруцька (1895–1986) — українська перекладачка, якій сьогодні виповнилося б 130 років;
  • Валерія Андріївна Гуртовенко (1925–1997) — українська поетеса, 100-річчя з дня народження;
  • Тамара Панасівна Коломієць (1935–2023) — українська поетеса й перекладачка, яка святкувала б своє 90-річчя.

Події, що відбулися 9 квітня в різні роки:

  • 1930 — У Нью-Йорку вперше продемонстрували відеотелефон. Зв’язок був встановлений між офісами Bell Laboratories і AT&T.
  • 1963 — Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США надав звання почесного громадянина США.
  • 1966 — Ватикан скасував Індекс заборонених книг, який діяв понад 400 років.
  • 1989 — Радянські війська жорстоко розігнали мирну демонстрацію в Тбілісі. Події отримали назву «Трагедія 9 квітня».
  • 1990 — У Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання.
  • 1991 — У Львові засновано творче об’єднання «Фонд Мазоха». Серед засновників — Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич.
  • 2003 — Європарламент підтримав вступ до Євросоюзу десяти нових країн: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та Словенії.
  • 2005 — Принц Чарльз, спадкоємець британського престолу, одружився з Каміллою Паркер-Боулз.
  • 2015 — В Україні були ухвалені декомунізаційні закони, що дали старт процесу очищення публічного простору від символів тоталітарного режиму.

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