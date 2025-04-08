В Украине выставили на продажу активы сразу шести банков

На продажу выставлены активы банков, которые ликвидируются, на сумму 327 млн грн.

Фото: minfin.com.ua

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФО) сообщил, что планирует продать активы шести банков, которые ликвидируются.

Начальная цена реализации всех лотов составляет 327 млн грн. Из них на сумму 202,0 млн грн выставлены объекты недвижимости, земельные участки, автомобили и другие основные средства, а на 116,3 млн грн — права требования по кредитам. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 8,6 млн грн.

В течение недели запланирован продаж активов следующих банков:

ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» — с начальной стоимостью 113,8 млн грн выставляются объекты недвижимости, земельные участки, автомобили и другие основные средства.

АТ «МЕГАБАНК» — на общую сумму 91,6 млн грн, из которых почти 90,6 млн грн выставляются права требования по кредитам, за 0,7 млн грн — дебиторская задолженность перед банком и за 0,2 млн грн — объекты недвижимости.

АТ «ДЕЛЬТА БАНК» — с начальной стоимостью 66,6 млн грн выставляются основные средства.

АТ «МР БАНК» — на общую сумму 37,0 млн грн, из которых за 25,8 млн грн выставляются на продажу права требования по кредитам, за 7,6 млн грн — дебиторская задолженность перед банком и за 3,7 млн грн — объекты недвижимости, земельные участки.

ПАО «КСГ БАНК» — по стартовой цене 12,9 млн грн выставляются объекты недвижимости и основные средства.

АТ «АЙБОКС БАНК» — на общую сумму 5,1 млн грн, из которых за 4,8 млн грн выставляются объекты недвижимости и основные средства и за 0,3 млн грн — дебиторская задолженность перед банком.

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