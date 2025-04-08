Стало известно, кто будет представлять США и Россию во время новых переговоров

Переговоры станут новым раундом российско-американских консультаций.

Фото: bbc.co.uk

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В четверг, 10 апреля, в Турции состоятся переговоры между представителями США и РФ. Об этом сообщили росСМИ.

Встреча пройдет в Стамбуле и будет посвящена работе дипмиссий. Переговоры станут новым раундом российско-американских консультаций.

Российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер. На встрече будут представители внешнеполитических ведомств России и США.

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