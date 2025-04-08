Новая встреча представителей США и РФ пройдет в Стамбуле 10 апреля

Следующий раунд переговоров между США и РФ состоится в Стамбуле 10 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков, передают российские СМИ.
По его словам, РФ на предстоящей встрече будет представлена линией МИД.
«Отношения России и США и уровень доверия необходимо восстановить при наличии воли лидеров двух стран. Следующие российско-американские контакты состоятся по линии МИД», — сказал Песков.
Он добавил, что Москва и Вашингтон прилагают усилия для нормализации отношений.
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