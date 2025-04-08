В мае может быть объявлено перемирие, но оно не будет означать конец войны, — секретарь Комитета по нацбезопасности Костенко

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко не исключает, что в мае может быть достигнуто перемирие.
По его словам, этот вопрос важен для наших партнеров, в частности для Соединенных Штатов Америки. «Президент США, пришедший к власти, акцентирует внимание на необходимости остановить войну, и это понятно Путину», — отметил нардеп в эфире 5 канала.
Однако, как подчеркнул Костенко, хотя перемирие может быть объявлено, Путин продолжает активно готовиться к дальнейшим боевым действиям. Он создает новые части, продвигается вперед и занимает более выгодные тактические рубежи. «Это нельзя назвать наступлением, но активные боевые действия не прекращаются», — отметил он.
«Формат перемирия возможно будет рассмотрен, но все зависит от того, согласимся ли мы на это. Однако, будет ли это долгосрочное перемирие и будет ли оно означать конец войны — у меня большие сомнения», — добавил народный депутат.
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