Пенсионный фонд напомнил, какие документы подтверждают право на льготы ветеранам войны

Е-удостоверение ветерана и удостоверение ветерана имеют одинаковую юридическую силу и используются на территории Украины для подтверждения соответствующего статуса, получения льгот, гарантий и компенсаций.

Фото: 24tv.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, какие документы подтверждают право на льготы.

С учетом положений статьи 18 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социального защиты» (далее – Закон) электронное удостоверение ветерана (далее – э-удостоверение ветерана) и удостоверение ветерана являются документом, подтверждающим статус участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, участника войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины, пострадавшего участника Революции Достоинства.

Э-удостоверение ветерана и удостоверение ветерана имеют одинаковую юридическую силу и используются на территории Украины для подтверждения соответствующего статуса, получения льгот, гарантий и компенсаций.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.05.1994 № 302 утверждено Положение о порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны и образцы удостоверений ветеранов войны.

Постановление Кабинета Министров Украины от 16.02.1994 № 94 «О порядке предоставления льгот, предусмотренных Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социального защиты» содержит приложение «Перечень документов, на основании одного из которых предоставляются льготы, предусмотренные Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социального защиты» (далее – Перечень № 94).

Постановлением Кабинета Министров Украины от 13.12.2024 № 1420 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно использования выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны для получения льгот некоторыми категориями лиц» (далее – Постановление № 1420) Перечень № 94 дополнен новым документом – выпиской из Единого государственного реестра ветеранов войны (далее – выписка из ЕГРВВ), оформленной в соответствии с требованиями пункта 15 Положения о Едином государственном реестре ветеранов войны, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14.08.2019 № 700.

С учетом указанного, документами, на основании которых органы Пенсионного фонда принимают решение о назначении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, являются:

е-удостоверение ветерана,

удостоверение ветерана установленного образца,

выписка из ЕГРВВ.

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