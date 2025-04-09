Пенсійний фонд нагадав, які документи підтверджують право на пільги ветеранам війни

Е-посвідчення ветерана та посвідчення ветерана мають однакову юридичну силу та використовуються на території України для підтвердження відповідного статусу, отримання пільг, гарантій та компенсацій.

Фото: 24tv.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадав, які документи підтверджують право на пільги.

З огляду на положення статті 18 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон) електронне посвідчення ветерана (далі – е-посвідчення ветерана) та посвідчення ветерана є документом, що підтверджує статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України, постраждалого учасника Революції Гідності.

Е-посвідчення ветерана та посвідчення ветерана мають однакову юридичну силу та використовуються на території України для підтвердження відповідного статусу, отримання пільг, гарантій та компенсацій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 затверджено Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни та зразки посвідчень ветеранів війни.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1994 № 94 “Про порядок надання пільг, передбачених Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” містить додаток “Перелік документів, на підставі одного з яких надаються пільги, передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Перелік № 94).

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2024 № 1420 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо використання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для отримання пільг деякими категоріями осіб” (далі – Постанова № 1420) Перелік № 94 доповнено новим документом – витягом з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (далі – витяг з ЄДРВВ), оформленим відповідно до вимог пункту 15 Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 700.

З урахуванням зазначеного документами, на підставі яких органи Пенсійного фонду приймають рішення про призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, є:

е-посвідчення ветерана,

посвідчення ветерана встановленого зразка,

витяг з ЄДРВВ.

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