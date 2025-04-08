У травні може бути оголошено перемир’я, але воно не означатиме кінець війни, — секретар Комітету з нацбезпеки Костенко

Перемир'я можливе, але все залежить від згоди України, і є сумніви, що це призведе до кінця війни.

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Народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко не виключає, що в травні може бути досягнуто перемир'я.

За його словами, це питання є важливим для наших партнерів, зокрема для Сполучених Штатів Америки. «Президент США, зайшовши до влади, акцентує на необхідності зупинити війну, і це зрозуміло Путіну», — вказав нардеп у ефірі 5 каналу.

Однак, як зазначив Костенко, хоча перемир'я може бути оголошено, Путін продовжує активно готуватись до подальших бойових дій. Він створює нові частини, посувається вперед і займає більш вигідні тактичні рубежі. «Це не можна назвати наступом, але активні бойові дії не припиняються», — вказав він.

«Формат перемир'я можливо буде розглянутий, але все залежить від того, чи погодимося ми на це. Однак, чи буде це довгострокове перемир'я і чи означатиме воно кінець війни — я маю великі сумніви», — додав народний депутат.

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