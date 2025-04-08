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Нова зустріч представників США та РФ пройде у Стамбулі 10 квітня

14:24, 8 квітня 2025
Раунд переговорів США та Росії пройде по лінії МЗС.
Нова зустріч представників США та РФ пройде у Стамбулі 10 квітня
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Наступний раунд перемовин між США та РФ відбудуться у Стамбулі 10 квітня. Про це заявив прессекретар Путіна Пєсков, передають росЗМІ.

За його словами, РФ на майбутній зустрічі буде представлена ​​лінією МЗС.

«Відносини Росії та США і рівень довіри тільки належить відновити за наявності волі лідерів двох країн. Наступні російсько-американські контакти пройдуть по лінії МЗС», — сказав Пєсков.

Він додав, Москва і Вашингтон докладають зусиль, щоб вийти на нормалізацію відносин.

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США рф

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