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Федеральний суд США зобов’язав Білий дім відновити доступ AP до журналістського пулу

08:29, 9 квітня 2025
«Не можна виключати через погляди» – суд зобов'язав Білий дім не обмежувати Associated Press в доступі до пресзаходів.
Федеральний суд США зобов’язав Білий дім відновити доступ AP до журналістського пулу
Фото: Getty images
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Федеральний суд США зобов’язав адміністрацію Дональда Трампа поновити участь агентства Associated Press (AP) у президентському пулі журналістів. Причиною обмеження стало небажання агентства називати Мексиканську затоку «Американською», повідомляє Politico.

Відповідне рішення ухвалив суддя окружного суду США Тревор МакФадден — призначенець Трампа. У своєму рішенні він наголосив, що уряд не має права обмежувати доступ до інформації на основі поглядів конкретного медіа.

«Згідно з Першою поправкою, якщо уряд відкриває двері для одних журналістів – чи то до Овального кабінету, Східної зали чи будь-якого іншого місця – він не може закривати ці двері для інших через їхні погляди. Конституція вимагає цього», – зазначив суддя.

Він назвав дії Білого дому «зухвалою дискримінацією», підкресливши, що навіть у просторах із суворим доступом, таких як Овальний кабінет, виключення медіа не допускається — за винятком випадків, коли йдеться про інтерв’ю, які призначаються індивідуально.

На думку судді, відсторонення AP завдало шкоди роботі редакції. У своєму рішенні він навів свідчення головного фотографа агентства в Білому домі Евана Вуччі та керівника бюро Зіка Міллера. За їх словами, AP втрачало змогу оперативно висвітлювати події, відстаючи від конкурентів, які мали доступ до ключових подій.

«Очевидно, якщо репортери AP не присутні в кімнаті, коли відбувається новина, вони не можуть бути першими, хто її оприлюднить. Замість цього їм доводиться чекати й збирати уривки перевіреної інформації, спостерігаючи, як конкуренти першими публікують новину», – написав МакФадден.

Суддя також критично оцінив юридичну позицію адміністрації Трампа, зауваживши, що вона не представила жодного свідка на свій захист. За словами МакФаддена, виключення AP з пулу могло бути пов'язане як з впливовістю агентства, так і з його редакційною політикою. Вона, зокрема, передбачає уникнення використання терміну «Американська затока» — оскільки він не визнається на міжнародному рівні.

Попри зміну правил, згідно з якими Білий дім самостійно призначає місця в журналістському пулі, суд визнав, що виключення AP є порушенням Першої поправки до Конституції США.

Адміністрація Трампа отримала п’ятиденну відстрочку для подачі апеляції.

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суд США Дональд Трамп

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