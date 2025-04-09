Трамп анонсував запровадження мит на фармацевтику, щоб повернути виробництво в США

Трамп анонсував мита на фармацевтику: «Виробництво має повернутися в США».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом оголосить про запровадження нових мит на фармацевтичну продукцію. Про це він сказав під час гала-вечора зі збору коштів для Республіканської партії в Палаті представників, повідомляє Bloomberg.

«Ми дуже скоро оголосимо значні мита на фармацевтику», — заявив Трамп, не уточнивши деталей. За його словами, запровадження мит має стимулювати повернення виробництва ліків до США. «Як тільки ми це зробимо, вони почнуть повертатися до нас у країну, тому що ми — великий ринок», — додав він.

Президент неодноразово критикував перенесення фармацевтичного виробництва за кордон і наголошував на потребі зменшити залежність від імпорту в стратегічно важливих галузях. У березні Трамп уже анонсував ці мита, заявивши: «Ми більше не виробляємо ліків. А якщо виникнуть проблеми — війна чи щось інше — нам потрібна буде і сталь, і фармацевтика»

За даними джерел, адміністрація Трампа розглядає можливість використання «розділу 232» — механізму, що дозволяє вводити тарифи з міркувань національної безпеки. Однак офіційне розслідування щодо фармацевтики поки не розпочате.

Раніше адміністрація вже ввела мита на імпорт сталі, алюмінію та автомобілів, а також почала процедуру запровадження тарифів на мідь. У планах також мита на деревину і мікрочипи, але конкретні терміни й умови цих рішень поки не оголошені.

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.