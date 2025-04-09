Одесские таможенники изъяли партию мороженого с «сюрпризом»

Таможенники обнаружили контрабанду сигарет и вина в грузовике с мороженым.

Фото: Одесская таможня

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На пункте пропуска «Орловка» одесские таможенники обнаружили в грузовике с мороженым скрытую партию сигарет и алкоголя. Об этом сообщила Одесская таможня.

Грузовик перевозил мороженое украинского производства и направлялся в Израиль. Во время сканирования фуры таможенники обратили внимание на нетипичную плотность в части груза. Углубленный осмотр показал, что некоторые пластиковые контейнеры содержали не мороженое, а сигареты с украинской акцизной маркой и жидкость с характерным запахом спирта, без маркировки.

Сейчас продолжается полный таможенный досмотр. Уточняется объем незадекларированного груза для дальнейшей фиксации таможенного правонарушения.

Фото: Одесская таможня

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