Samsung перевершив прогнози – прибуток зріс завдяки попиту на чипи на фоні мит Трампа

Чипи пам’яті та нові смартфони підняли акції Samsung на 2,6%.

Фото: Newsteka

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Операційний прибуток компанії Samsung Electronics у першому кварталі 2025 року склав 6,6 трильйона вон (приблизно $4,49 мільярда), що на 0,2% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Незважаючи на це, показник виявився вищим за очікування аналітиків, які прогнозували 5,1 трильйона вон. Про це повідомляє агентство Reuters.

Основним фактором зростання стали підвищені продажі чипів пам’яті, зокрема для смартфонів і штучного інтелекту. Аналітики пов’язують це з тим, що клієнти почали активно формувати запаси на тлі можливого запровадження мит з боку США на імпорт напівпровідників.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про намір поширити мита на чипи, хоча спочатку вони були виключені з переліку товарів, на які вже діяли обмеження. Це викликало хвилю закупівель з боку партнерів Samsung, особливо у Північній Америці.

За словами Грега Ро, керівника відділу досліджень Hyundai Motor Securities, попри загальне зниження цін на чипи пам’яті, саме попит з боку клієнтів, які побоювались запровадження тарифів, дозволив Samsung збільшити постачання і таким чином утримати фінансові показники на стабільному рівні.

Крім того, позитивно на продажі вплинули нові моделі смартфонів серії Galaxy S25. Зокрема, функції штучного інтелекту в цих пристроях стимулювали додатковий попит.

Після публікації попередньої інформації про фінансові результати, акції Samsung зросли на 2,6%. Повний звіт компанія оприлюднить 30 квітня. Водночас експерти очікують, що у другому кварталі цього року постачання як чипів, так і смартфонів можуть скоротитися.

Нагадаємо, на фоні введення мит акції Apple впали і Microsoft – знову найдорожча компанія у світі.

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