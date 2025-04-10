Дональд Трамп заявил, что соглашение по TikTok все еще «на столе»

Дональд Трамп считает, что соглашение о передаче американских активов социальной сети TikTok компаниям из США остается возможным.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение о передаче TikTok в управление американским компаниям все еще возможно, несмотря на недавнюю паузу.

В среду, 9 апреля, глава Белого дома, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, отметил, что потенциальное соглашение о выделении американских активов TikTok все еще «на столе» через несколько дней после того, как оно было приостановлено.

«У нас есть соглашение с несколькими очень хорошими людьми, несколькими очень богатыми компаниями, которые прекрасно с этим справятся, но нам придется подождать и посмотреть, как отреагирует Китай», — сказал Дональд Трамп.

В то же время репортер Белого дома Филипп Вегманн на своей странице в социальной сети Х написал, что «Китай не в восторге от его подписания».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий срок работы TikTok в США на дополнительные 75 дней.

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